Золотий заплив у Токіо

Україну у дистанції 100 метрів брасом представляли два плавці – Євгеній Богодайко та Андрій Трусов. Вже у першому запливі наша скарбничка поповнилась "золотом".

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Богодайко вирвав перемогу у колумбійця Нельсона Кріспіна на останніх метрах запливу. Здавалось, що українець буде другим, але на характері вирвав паралімпійське золото.

Євгеній Богодайко – паралімпійський чемпіон у Токіо. Друге місце посів Нельсон Кріспін. Трійку лідерів замкнув австралієць Метт Леві.

Інший українець Андрій Трусов посів 7 місце.

Це сьоме "золото" у кар'єрі Євгенія та 14 паралімпійська медаль.

Феноменальна перемога

У наступному запливі Україна здобула ще одну перемогу, яку приніс Максим Кріпак. Він на останніх метрах дистанції вирвав "золото" у австралійця Роуена Кротерса.

Третє місце посів італієць Стефано Раймонді. Для українця ця медаль стала другою у Токіо. До цього він здобув "срібло" у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S10.