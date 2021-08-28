Дубров – переможець Паралімпіади

Чемпіон Паралімпіади 2016 року Дубров знову взяв "золото" у комплексному плаванні. Денис переміг на дистанції 200 метрів у класі SM8.

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32-річний українець не надто вдало розпочав заплив і відставав від суперників. Однак Дубров видав феноменальне завершення та здобув перемогу.

Денис випередив китайця Ксу Хайцзяо всього на 0,10 секунди. Третім став ще один представник Китаю Ян Гуанлун.

Дубров тепер має 5 медалей на Паралімпіаді. Окрім "золота" в Ріо та Токіо, в українця ще дві "бронзи" та одне "срібло" Паралімпіаи-2016.