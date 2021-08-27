Два "срібла" у запливах на 100 метрів

32-річний український плавець Сергій Кліпперт змагався за медалі на дистанції 100 метрів на спині у класі S12. Досвідчений спортсмен здобув "срібло", яке стало для нього вже третім у його кар'єрі.

Варто дізнатись Іваницька та Дементьєв принесли Україні ще дві "бронзи" Паралімпіади

Кліпперт завоював вже свою 12-ту паралімпійську нагороду. Українець поступився азербайджанцю Роману Салею. Третю позицію посів британець Стівен Клегг.

"Срібло" також принесла Катерина Денисенко. Українка у свої 27 років фінішувала другою у запливі на 100 метрів на спині у класі S8.

Нашу паралімпійську призерку випередила лише австралійка Тупоу Нейуфі. Трійку лідерок замкнула Джессіка Лонг із США.