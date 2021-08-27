Українці продовжують розривати у Токіо

У скарбничці збірної України вже 11 нагород Паралімпіади-2020. Тепер у гру вступили наші легкоатлети, які принесли нашій країні вже дві медалі.

Оце так Українець Білий з рекордом Європи завоював "срібло" Паралімпіади-2020 у метанні списа

Бронзову нагороду здобула 30-річна Олена Павленко. Легкоатлетка показала гарний виступ у стрибках у довжину у класі T11. Олена фінішувала з результатом 4,86 метра.

До звання паралімпійської чемпіонки не вистачило лише 14 сантиметрів. Перемогу ж здобула представниця Бразилії Сілванія Кошта Де Олівейра. Друге місце посіла легкоатлетка з Узбекистану Асіла Мірзайорова.

Трійка призерок

1. Сілванія Кошта Де Олівейра (Бразилія) – 5,00

2. Асіла Мірзайорова (Узбекистан) – 4,91

3. Олена Павленко (Україна) – 4,86

Ще одну нагороду у легкій атлетиці здобув метальник списа Владислав Білий. Тепер в активі нашої країни 11 медалей (одна золота, 7 срібних та 3 бронзових нагород). Україна у загальному медальному заліку посідає 11 місце.