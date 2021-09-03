Золотий заплив Крипака
Максим Крипак вже з перших метрів дистанції у класі SM10 захопив лідерство. Боротьбу йому нав'язав італієць Стефано Раймонді. Однак український плавець після екватору відірвався від суперника та фінішував першим.
Оце так Ємельянов вигриз паралімпійське "золото" з веслування: це 21 перемога України у Токіо
Українець здобув перемогу з паралімпійським рекордом. Крипак перевершив показник іншого українця Дениса Дуброва. Раймонді став другим. Трійку призерів замкнув Бас Таккен із Нідерландів.
Результати запливу
1. Максим Крипак (Україна) – 2:05.68 (паралімпійський рекорд)
2. Стефано Раймонді (Італія) – 2:07.68
3. Бас Таккен (Нідерланди) – 2:11.39
Це п'яте "золото" Крипака у Токіо та 7 медаль Паралімпіади-2020. Тепер у скарбниці українця 10 золотих нагород Паралімпійських ігор у кар'єрі та 15 медалей різних ґатунків.
- Ця перемога стала другою для України 3 вересня. Наша збірна посідає 5 місце у загальному медальному заліку, у нашому активі вже 22 золота, 43 срібла та 25 бронзи.