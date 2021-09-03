Золотий заплив українця
Сергій Ємельянов змагався за нагороди у класі KL3. Найбільшу боротьбу українець вів із представником Паралімпійського комітету Росії Леонідом Криловим. Лише 0.109 секунди розділили перше та друге місце. А швидшим у цьому старті виявився Ємельянов.
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Сергій Ємельянов – паралімпійський чемпіон із веслування. Наш спортсмен фінішував із часом 40.355. Другий відповідно став Крилов. Трійку призерів замкнув британець Роберт Олівер.
Результати призерів
1. Сергій Ємельянов (Україна) – 40.355
2. Леонід Крилов (ПКР) – 40.464
3. Роберт Олівер (Велика Британія) – 41.268
- Для Ємельянова це перший подіум у Токіо. Загалом у його кар'єрі це друга медаль та друга найвищого ґатунку. До цього у Ріо Сергій став найкращим у одиночному запливі у клас KL3 у 2016 році.
- Це 21 "золото" для України на Паралімпіаді у Токіо.