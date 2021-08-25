На летних Паралимпийских играх в Токио Украина представлена 143 спортсменами в 15 дисциплинах. Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020 в материале Спорт 24.

Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020

25 августа на Паралимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград. Сборная Украины получила 8 медалей (1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые). Это позволяет Украине находиться на 5 месте в медальном зачете.

К теме Пловчиха Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио, у Гонтарь – "бронза"

Золото

25 августа – Елизавета Мерешко

Первое "золото" Украине на Паралимпиаде принесла пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем. Мерешко – знаменосец Украины на церемонии открытия Игр в Токио.

Серебро

25 августа – Антон Коль

Антон Коль принес Украине вторую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио и первую "серебряную". Украинский пловец завоевал "серебро" на дистанции 100 метров на спине в классе S1.

25 августа – Максим Крипак

Седьмую медаль в медальную копилку Украины принес пловец Максим Крипак. Он стал серебряным призером Паралимпиады в плавании на дистанции 50 метров (вольный стиль) в классе S10.

25 августа – Алексей Вирченко

Вирченко принес Украине серебряную медаль в плавание на дистанции 100 метров (баттерфляй) в классе S13.

25 августа – Елена Федота

Серебряную медаль Украине принесла 35-летняя фехтовальщица Елена Федота. Украина уступила в финале женской сабли.

25 августа – Артем Манько

Артем Манько выиграл "серебро" в фехтовании на колясках.

Бронза

25 августа – Евгения Бреус

Фехтовальщица Евгения Бреус первой из украинок поднялась на пьедестал почета в Токио. Бреус выиграла бронзовую награду.

25 августа – Анна Гонтар

Анне Гонтар удалось стать третьей и получить "бронзу" по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 6 сентября. В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.