Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020
Источник:24 канал
На летних Паралимпийских играх в Токио Украина представлена 143 спортсменами в 15 дисциплинах. Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020 в материале Спорт 24.
Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020
25 августа на Паралимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград. Сборная Украины получила 8 медалей (1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые). Это позволяет Украине находиться на 5 месте в медальном зачете.
К теме Пловчиха Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио, у Гонтарь – "бронза"
Золото
- 25 августа – Елизавета Мерешко
Первое "золото" Украине на Паралимпиаде принесла пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем. Мерешко – знаменосец Украины на церемонии открытия Игр в Токио.
Серебро
- 25 августа – Антон Коль
Антон Коль принес Украине вторую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио и первую "серебряную". Украинский пловец завоевал "серебро" на дистанции 100 метров на спине в классе S1.
- 25 августа – Максим Крипак
Седьмую медаль в медальную копилку Украины принес пловец Максим Крипак. Он стал серебряным призером Паралимпиады в плавании на дистанции 50 метров (вольный стиль) в классе S10.
- 25 августа – Алексей Вирченко
Вирченко принес Украине серебряную медаль в плавание на дистанции 100 метров (баттерфляй) в классе S13.
- 25 августа – Елена Федота
Серебряную медаль Украине принесла 35-летняя фехтовальщица Елена Федота. Украина уступила в финале женской сабли.
- 25 августа – Артем Манько
Артем Манько выиграл "серебро" в фехтовании на колясках.
Бронза
- 25 августа – Евгения Бреус
Фехтовальщица Евгения Бреус первой из украинок поднялась на пьедестал почета в Токио. Бреус выиграла бронзовую награду.
- 25 августа – Анна Гонтар
Анне Гонтар удалось стать третьей и получить "бронзу" по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 6 сентября. В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.