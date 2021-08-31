Лидия Соловьева в Токио-2020 заняла четвертое место. В последней попытке она не смогла поднять вес 108 кг и уступила бронзовому призеру одним килограммом.

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Соловьева – первая в истории Украины Паралимпийская чемпионка в пауэрлифтинге. Эта спортсменка дебютировала на Паралимпиаде в Сиднее-2000, сразу завоевала "серебро". С тех пор Лидия выступала на всех последующих Играх, постоянно получала медали. В ее активе – пять из девяти украинских медалей в истории в пауэрлифтинге на Паралимпиадах.

После выступления в слезах украинка заявила, что это был ее последний старт в карьере.

Всем большое спасибо, всем, кто в меня верил, особенно личному тренеру. Последний подход нам не удался, и ушла от нас медаль. Простите меня все, кого я не оправдала, подвела. Я хочу всем сказать, что это был мой последний старт. Всем огромное спасибо, я ухожу из спорта. Конечно, хотелось с хорошей точкой уйти, но будем уходить как есть. Все простите, что не оправдала доверие. Четвертое место – худшее, это деревянная медаль. Я иду с позором. Всем пока,

– сказала Лидия.

Главные достижения Лидии Соловьевой