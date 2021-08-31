Лидия Соловьева в Токио-2020 заняла четвертое место. В последней попытке она не смогла поднять вес 108 кг и уступила бронзовому призеру одним килограммом.
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После выступления в слезах украинка заявила, что это был ее последний старт в карьере.
Всем большое спасибо, всем, кто в меня верил, особенно личному тренеру. Последний подход нам не удался, и ушла от нас медаль. Простите меня все, кого я не оправдала, подвела. Я хочу всем сказать, что это был мой последний старт. Всем огромное спасибо, я ухожу из спорта. Конечно, хотелось с хорошей точкой уйти, но будем уходить как есть. Все простите, что не оправдала доверие. Четвертое место – худшее, это деревянная медаль. Я иду с позором. Всем пока,
– сказала Лидия.
Главные достижения Лидии Соловьевой
- Начала карьеру в 1999 году, в Днепре.
- 5-кратная медалистка Паралимпийских игр, 3-кратная чемпионка. Ее медали: "золото" Афины-2004 (до 40 кг), Пекин-2008 (до 40 кг), Рио-2016 (до 50 кг), "серебро": Сидней-2000 (до 40 кг), "бронза" Лондон-2012 (до 44 кг).
- В 2019 году получила "бронзу" чемпионата мира с результатом 111 кг (вес до 50 кг).