Второе за день "серебро" от пловцов

Денису Остаченку только 20 лет, а он уже примерял на свою шею серебряную паралимпийскую награду. Украинский пловец завоевал медаль в заплыве на 50 метров на спине в классе S3.

Вот так Пловец Трусов получил второе личное "серебро" на дебютной Паралимпиаде в Токио

Наш спортсмен уступил лишь представителю Китая Цзоу Лянькан. Его отставание составило 0,32 секунды. Третьим стал 26-летний пловец из Мексики Диего Лопес.

Другой украинец в заплыве Сергей Паламарчук стал шестым.

Для Остапченко это первая медаль Паралимпиады. Денис принес Украине 20-е "серебро" в Токио.

В копилке Украины 40 медалей (10 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых).

29 августа Андрей Трусов уже получил первую медаль пловцов для Украины. И снова серебряную.