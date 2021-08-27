Еще две медали в Токио

Теперь в активе Украины уже 13 наград Паралимпиады в Токио. Сначала Егор Дементьев взял "бронзу" на дистанции 4 тысячи метров на велотреке в классе С5.

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Украинец в борьбе за третье место стал быстрее представителя Франции Кевина ле Канффа. 34-летний велогонщик получил свою пятую олимпийскую награду и первую бронзовую. До этого Дементьев завоевал четыре золотые медали в Лондоне и Рио.

Третья награда Иваницкой

Еще одну награду в копилку Украины добавила дзюдоистка Юлия Иваницкая, которая выступает в весе 48 килограммов в классе с нарушением зрения. Ее соперницей в бронзовой схватке стала неуступчивая японка Сидзука Хангай. Украинка с минимальным счетом 0:1 вырвала медаль у соперницы.