Шуляр – призерка Паралимпиады

24-летняя Шуляр представила Украину в забеге на 400 метров. Украинская спортсменка заняла второе место в классе T20, который широко охватывает спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями.

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Победу одержала американка Брианна Кларк, которая установила новый мировой рекорд. Шуляр проиграла американке всего одну секунду.

В то же время Юлия более чем на секунду опередила представительницу Бразилии Жардению Фелиш Барбозу да Силву.

Результаты, легкая атлетика (400 метров)

1. Брианна Кларк (США) – 55.18 секунды

2. Юлия Шуляр (Украина) – 56.18 секунды

3. Жардения Фелиш Барбоза да Силва (Бразилия) – 57.43 секунды