Первая "бронза" в Токио

Наша Евгения Бреус соревнуется на сабли в фехтовании на колясках в классе А. Украинка с поражения начала свой путь на японской земле, но собралась и уже в следующих поединках победила и вышла в плей-офф.

Читайте также Первое "золото" Паралимпиады завоевала велогонщица из Австралии: у страны уже две медали

В 1/8 финала Паралимпиады Бреус победила представительницу ПКР (15:7). Тогда на своем пути украинка снесла китаянку – 15:11. А вот ее победное шествие в полуфинале остановила грузинка Нино Тибилашвили – 12:15. Евгения смогла побороться только за "бронзу".

Соперницей украинки в бронзовой схватке была представительница Венгрии Ева Андреа Гаймаси. Бреус уже с первых секунд встречи повела в счете и уже не отпустила победу из рук – 15:10.