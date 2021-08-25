Первая "бронза" в Токио
Наша Евгения Бреус соревнуется на сабли в фехтовании на колясках в классе А. Украинка с поражения начала свой путь на японской земле, но собралась и уже в следующих поединках победила и вышла в плей-офф.
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В 1/8 финала Паралимпиады Бреус победила представительницу ПКР (15:7). Тогда на своем пути украинка снесла китаянку – 15:11. А вот ее победное шествие в полуфинале остановила грузинка Нино Тибилашвили – 12:15. Евгения смогла побороться только за "бронзу".
Соперницей украинки в бронзовой схватке была представительница Венгрии Ева Андреа Гаймаси. Бреус уже с первых секунд встречи повела в счете и уже не отпустила победу из рук – 15:10.
- Для Бреус эта олимпийская медаль стала второй в карьере. Евгения стала третьей в Рио в 2016 году в шпаге.
- Отметим, что в копилке сборной Украины уже есть медаль пловца Антона Коля на дистанции 100 метров в классе S1.