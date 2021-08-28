Золотой заплыв в Токио
Украину в дистанции 100 метров брассом представляли два пловца – Евгений Богодайко и Андрей Трусов. Уже в первом заплыве наша копилка пополнилась "золотом".
Читайте также Май и Николенко завоевали первые медали Украины на Паралимпиаде по настольному теннису
Богодайко вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва. Казалось, что украинец будет вторым, но на характере вырвал паралимпийское золото.
Евгений Богодайко – паралимпийский чемпион в Токио. Второе место занял Нельсон Криспин. Тройку лидеров замкнул австралиец Мэтт Леви.
Другой украинец Андрей Трусов занял 7 место.
- Это седьмое "золото" в карьере Евгения и 14 паралимпийская медаль.
Феноменальная победа
В следующем заплыве Украина одержала еще одну победу, которую принес Максим Крипак. Он на последних метрах дистанции вырвал "золото" у австралийца Роуэна Кротерса.
Третье место занял итальянец Стефано Раймонди. Для украинца эта медаль стала второй в Токио. До этого он получил "серебро" в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S10.
- Теперь у Украины 28 медалей (5 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых). Наша страна вошла в топ-5 лучших сборных Паралимпиады.