Золотой заплыв в Токио

Украину в дистанции 100 метров брассом представляли два пловца – Евгений Богодайко и Андрей Трусов. Уже в первом заплыве наша копилка пополнилась "золотом".

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Богодайко вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва. Казалось, что украинец будет вторым, но на характере вырвал паралимпийское золото.

Евгений Богодайко – паралимпийский чемпион в Токио. Второе место занял Нельсон Криспин. Тройку лидеров замкнул австралиец Мэтт Леви.

Другой украинец Андрей Трусов занял 7 место.

Это седьмое "золото" в карьере Евгения и 14 паралимпийская медаль.

Феноменальная победа

В следующем заплыве Украина одержала еще одну победу, которую принес Максим Крипак. Он на последних метрах дистанции вырвал "золото" у австралийца Роуэна Кротерса.

Третье место занял итальянец Стефано Раймонди. Для украинца эта медаль стала второй в Токио. До этого он получил "серебро" в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S10.