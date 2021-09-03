Третья медаль Дуброва в Токио
Денис Дубров пополнил украинскую копилку бронзовой наградой. Пловец финишировал третьим в заплыве на 100 метров баттерфляем.
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Очень интересная и жаркая борьба была на этой дистанции в классе S8. Самым расторопным в заплыве оказался американец Роберт Грисволд, который получил свое второе "золото" Паралимпиады-2020.
Вторым стал представитель Китая Ян Фэн. Денис Дубров – бронзовый паралимпийский призер.
Результаты заплыва (100 метров баттерфляем)
1. Роберт Грисволд (США) – 1:02.03
2. Ян Фэн (Китай) – 1:03.20
3. Денис Дубров (Украина) – 1:03.23
- Для Дуброва это третья награда в Токио. До этого Денис взял две "бронзы" в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Также стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием.