Гусева – серебряный призер
34-летняя украинская дзюдоистка Ирина Гусева стала серебряным призером Игр в Токио. Гусева проиграла в финале весовой категории до 63 килограммов.
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Сильнее нашей спортсменки оказалась представительница Азербайджана Ханым Гусейнова, одержавшая минимальную победу. "Золото" Гусейновой принесла оценка ваза-ари.
Отметим, что на пути к финалу Гусева одолела Николину Пернхайм из Швеции и Нафису Шерипбоеву из Узбекистана.
Для Гусевой это второе "серебро" на Паралимпиаде. Идентичную награду украинка получила на Играх в Рио в 2016 году.
Украинец вырвал медаль у россиянина
В категории до 73 килограммов Руфат Магомедов принес Украине еще одну медаль в дзюдо.
В поединке за "бронзу" украинец одержал победу над представителем Паралимпийского комитета России Василием Кутуевым.
Победу Магомедову принесла оценка ваза-ари.