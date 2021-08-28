Гусева – серебряный призер

34-летняя украинская дзюдоистка Ирина Гусева стала серебряным призером Игр в Токио. Гусева проиграла в финале весовой категории до 63 килограммов.

Кстати Богодайко и Крипак в феерическом стиле вырвали два "золота" Паралимпиады по плаванию

Сильнее нашей спортсменки оказалась представительница Азербайджана Ханым Гусейнова, одержавшая минимальную победу. "Золото" Гусейновой принесла оценка ваза-ари.

Отметим, что на пути к финалу Гусева одолела Николину Пернхайм из Швеции и Нафису Шерипбоеву из Узбекистана.

Для Гусевой это второе "серебро" на Паралимпиаде. Идентичную награду украинка получила на Играх в Рио в 2016 году.

Украинец вырвал медаль у россиянина

В категории до 73 килограммов Руфат Магомедов принес Украине еще одну медаль в дзюдо.

В поединке за "бронзу" украинец одержал победу над представителем Паралимпийского комитета России Василием Кутуевым.

Победу Магомедову принесла оценка ваза-ари.