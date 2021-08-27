Паралимпиада-2020 стала дебютной для 21-летней украинки. Анастасия Москаленко в пяти из шести возможных попыток метнула булаву за 20 метров.

Примечательно Украина впервые в истории взяла медаль в командном фехтовании на Паралимпиаде

Однако получить "золото" помешала представительница Польши Роза Козаковская. Соперница украинки показала результат 28.74 метра и установила новый мировой паралимпийский рекорд.

Москаленко стала второй. Тройку призеров замкнула легкоатлетка из Алжира Муния Гасми.

Эта медаль стала третьей для Украины в легкой атлетике. До этого Елена Павленко взяла бронзовую медаль в прыжках в длину. А Владислав Белый занял второе место с рекордом Европы в метании копья.

Тройка призеров в метании булавы

Роза Козаковская (Польша) – 28.74

Анастасия Москаленко (Украина) – 24.73

Муния Гасми (Алжир) – 23.29

Украина завершила третий соревновательный день с 13 новыми наградами. Наша страна идет девятой в общем медальном зачете.