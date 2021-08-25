Дебютная медаль в карьере
Для опытной 35-летней фехтовальщицы Елены Федоты эта Паралимпиада стала третьей в карьере. Соперницей украинки в борьбе за "золото" стала китаянка Шумей Тан.
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Тан удалось взять реванш у Федоты за поражение в предыдущем раунде. Первая часть встречи завершилась с преимуществом Шумей в четыре укола – 8:4. Елене удалось собраться и несколько сократить преимущество в счете. Однако представительница Китая ответила 7 уколами. В итоге – 7:15 победа китаянки.
Федота стала серебряным призером Паралимпиады и получила свою первую паралимпийскую награду в карьере. Елена принесла Украине третье "серебро" по фехтованию в Японии.
- Отметим, что две награды получили Артем Манько и Евгения Бреус.
- Украина занимает 5 место в общем медальном зачете. Наши паралимпийцы уже в первый день соревнований получили 8 наград (1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовых наград).