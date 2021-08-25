Вторая медаль фехтовальщиков в Японии

Артем Манько выиграл "серебро" в фехтовании на колясках. Интересно, что на своем пути за медали Артем в полуфинале победил другого украинца Андрея Демчука – действующего олимпийского чемпиона в Рио.

Вот так Пловчиха Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио, у Гонтарь – "бронза"

22-летнего украинца в финале ждал непростой соперник – Ли Хао из Китая. Именно он нанес поражение Демчуку. Однако отомстить Ли Хао Артему не удалось. Манько вел в счете 8:4. Но Хао вовремя включился во встречу и вырвал победу у украинского фехтовальщика – 15:12.

Артем Манько получил вторую медаль для Украины в Токио по фехтованию. Ранее Евгения Бреус взяла бронзовую награду.