Украинцы продолжают разрывать в Токио

В копилке сборной Украины уже 11 наград Паралимпиады-2020. Теперь в игру вступили наши легкоатлеты, которые принесли нашей стране уже две медали.

Вот так Украинец Белый с рекордом Европы завоевал "серебро" Паралимпиады-2020 в метании копья

Бронзовую награду получила 30-летняя Елена Павленко. Легкоатлетка показала хорошее выступление в прыжках в длину в классе T11. Елена финишировала с результатом 4,86 ​​метра.

К званию паралимпийской чемпионки не хватило всего 14 сантиметров. Победу же одержала представительница Бразилии Силвания Кошта Де Оливейра. Второе место заняла легкоатлетка из Узбекистана Асил Мирзайорова.

Тройка призеров

1. Силвания Кошта Де Оливейра (Бразилия) – 5,00

2. Асил Мирзайорова (Узбекистан) – 4,91

3. Елена Павленко (Украина) – 4,86

Еще одну награду в легкой атлетике получил метатель копья Владислав Белый. Теперь в активе нашей страны 11 медалей (одна золотая, 7 серебряных и 3 бронзовых наград). Украина в общем медальном зачете занимает 11 место.