Украинка подтвердила статус фаворитки

29-летняя украинка была фавориткой в заплыве на 400 метров. В квалификации Стеценко продемонстрировала лучшее время и одержала победу в финале.

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В течение финального заплыва Стеценко длительное время не была лидером. Украинка позволила лидировать своей главной конкурентке – Карлотте Джилли из Италии.

Но, когда итальянку начали покидать силы, Анна вышла в лидеры. Она не просто опередила Джилли, но и начала наращивать преимущество. В итоге Стеценко опередила соперницу на 3 секунды.

Интересно, что перед заплывом возле фамилии Стеценко был значок, она не будет стартовать.

Результаты плавания (400 метров, свободный стиль)

1. Анна Стеценко (Украина) – 4:23.92

2. Карлотта Джилли (Италия) – 4:26.14

3. Катя Дедекинд (Австралия) – 4:35.87

Для Стеценко это уже 5 медаль на Паралимпийских играх. В Рио в 2016 году Стеценко выиграла три золотые и одну серебряную награды.