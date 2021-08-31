Лучший результат сезона для Ботурчук

Оксана Ботурчук выступала под "сине-желтым" флагом в беге на 400 метров в классе Т12. Опытная 36-летняя легкоатлетка стала второй.

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Украинка преодолела дистанцию ​​со временем 55.33. Ботурчук уступила кубинке Омари Дюран, которая стала паралимпийской чемпионкой, почти тремя секундами (52.58). Тройку призеров замкнула Алехандра Паола Перес Лопес из Венесуэлы (57.06).

Отметим, что украинская бегунья показала свой лучший результат сезона.

Для Ботурчук эта паралимпийская медаль стала уже 8-й в карьере и 6-й серебряной.

Украина с 55 наградами занимает в общем медальном зачете 7 место (12 золотых, 28 серебряных и 15 бронзовых).