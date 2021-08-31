Лучший результат сезона для Ботурчук

Оксана Ботурчук выступала под "сине-желтым" флагом в беге на 400 метров в классе Т12. Опытная 36-летняя легкоатлетка стала второй.

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Украинка преодолела дистанцию ​​со временем 55.33. Ботурчук уступила кубинке Омари Дюран, которая стала паралимпийской чемпионкой, почти тремя секундами (52.58). Тройку призеров замкнула Алехандра Паола Перес Лопес из Венесуэлы (57.06).

  • Отметим, что украинская бегунья показала свой лучший результат сезона.
  • Для Ботурчук эта паралимпийская медаль стала уже 8-й в карьере и 6-й серебряной.

Украина с 55 наградами занимает в общем медальном зачете 7 место (12 золотых, 28 серебряных и 15 бронзовых).