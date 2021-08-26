Еще одна награда у неудержимой Мерешко
Елизавета Мерешко стала единственной среди украинок, кто соревновался в финале дистанции 200 метров в классе SM6. Главной конкуренткой нашей пловчихи была все та же американка Элизабет Маркс.
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29-летняя спортсменка в квалификации установила новый мировой паралимпийский рекорд на этой дистанции. Поэтому перед соревнованиями была фавориткой заплыва. После первых 50 метров украинка шла третьей, но по ходу дистанции сокращала отставание и позиции, в итоге была второй за спиной немки Верены Шот.
В 50 метрах от финиша Мерешко снова опустилась на третью строчку. Британка Мейси Саммерс-Ньютон на последней дистанции брассом сделала мощный рывок и взяла олимпийское "золото" с мировым рекордом.
Елизавета Мерешко к победе на 50 метрах добавила еще и серебряную медаль на дистанции 200 метров. Замкнула тройку лидеров представительница Германии Верена Шот. Американка Маркс финишировала четвертой.
- Теперь в копилке Украины 9 наград. Эта медаль стала первой для нашей страны во второй соревновательный день.