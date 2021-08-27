Невероятный результат в Токио

Два украинских легкоатлета представляли Украину в метании копья на Паралимпийских играх в Токио – Владислав Белый и Александр Дорошенко. Белый не только остановился в шаге от "золота", но и установил рекорд.

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23-летний легкоатлет финишировал с результатом 55.34 и принес Украине уже седьмое "серебро" в Токио. Украинец установил рекорд Европы.

Другой наш метатель Дорошенко с результатом 54.07 остановился на 5-й строчке.

Белого опередил только колумбиец Хосе Лемос, который метнул копье на 60.31 – это мировой рекорд. Тройку призеров замкнул еще один представитель Колумбии Луис Фернандо Лукум.

Призеры в метании копья

1. Хосе Лемос (Колумбия) – 60.31

2. Владислав Белый (Украина) – 55.34

3. Луис Фернандо лукум (Колумбия) – 54.63

...

5. Александр Дорошенко (Украина) – 54.07

Эта награда стала уже юбилейной 10-й для Украины в Токио.