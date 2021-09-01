Золотой заплыв Крипака

Максим Крипак боролся за награды на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S10. Украинский пловец снова порадовал нас очередной победой.

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Уже с первых метров дистанции Крипак дал понять, кто будет фаворитом заплыва. Максим уверенно захватил лидерство, которое продержал все 400 метров. Украинец не сумевший побить мировой или паралимпийский рекорд, которые он установил в Рио-2016.

26-летний пловец Максим Крипак – трехкратный паралимпийский чемпион в Токио. Теперь в активе харьковчанина до 5 наград, которые он получил в Японии.

Второе место занял голландец Бас Таккен. Тройку призеров замкнул австралиец Томас Галлахер.

В копилке Украины уже 71 награда в Токио (16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая). Наша страна замыкает топ-6 общего медального зачета Паралимпиады-2020.

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