Украина получила 54 медали в Токио

Яна Лебедева первой себе гарантировала медаль в метании диска. Она продемонстрировала результат 15,48 метра в классе F53, что является личным рекордом украинки. Следует заметить, что первые три попытки украинке не засчитали. Одна из них была за 16,5 метра.

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Лебедева уверенно лидировала и ждала выступления еще двух спортсменок – Елены Горловой из Паралимпийского комитета России и Элизабет Родригес Гомес из Бразилии.

Вторую ступеньку перед выступлениями Горловой и Гомес удерживала еще одна украинка – Зоя Овсий с результатом 14,37 метра. Это также личный рекорд для серебряной и бронзовой призерши Рио-2016.

Россиянка не смогла продемонстрировать лучший бросок, чем украинка. Взамен 56-летняя бразильянка, которая является опытой участницей, превзошла результаты наших спортсменок.

Уже с первой попытки Гомес вышла на первое место. Впоследствии Элизабет Родригес бросила диск на 17,62 метра. Это новый мировой рекорд среди паралимпийцев.

Поэтому, Лебедева и Овсий получили "серебро" и "бронзу"! Чемпионкой Паралимпиады стала Гомес.

Результаты метания диска, класс F53

1. Элизабет Родригес Гомес (Бразилия) – 17,62 метра

2. Яна Лебедева (Украина) – 15,48 метра

3. Зоя Овсий (Украина) – 14,37 метра