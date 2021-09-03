Золотой заплыв украинца

Сергей Емельянов боролся за награды в классе KL3. Наибольшую борьбу украинец вел с представителем Паралимпийского комитета России Леонидом Крыловым. Лишь 0.109 секунды разделили первое и второе место. А быстрее в этом старте оказался Емельянов.

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Сергей Емельянов – паралимпийский чемпион по гребле. Наш спортсмен финишировал со временем 40.355. Второй соответственно стал Крылов. Тройку призеров замкнул британец Роберт Оливер.

Результаты призеров

1. Сергей Емельянов (Украина) - 40.355

2. Леонид Крылов (ПКР) – 40.464

3. Роберт Оливер (Великобритания) – 41.268