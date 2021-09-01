Еще одна "бронза" Украины

Иван Май и Лев Кац стали авторами третьей награды Украины в первый день осени. Теннисисты стали третьими на Паралимпиаде в командном разряде класса 9 – 10.

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В полуфинале 1 украинцы встретились с мощными представителями Китая. Теннисисты провели три игры, в которых сильнее были Лиан Хао и Чжао Ицин – 0:3.

Первый матч завершился разгромом украинцев – 4:11. Во втором Кац и Май несколько собрались и едва не сравняли счет по играм, уступив сопернику лишь три очка – 8:11. Все решилось в третьем поединке, в котором убедительную победу одержали китайские теннисисты – 5:11.

Кац и Май – бронзовые призеры Паралимпиады-2020. Для Ивана Мая эта награда стала второй в Токио. До этого украинец получил "бронзу" в классе 9.