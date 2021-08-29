Юбилейная "бронза" Украины

Александр Назаренко боролся в бронзовом финале Паралимпийских игр в Токио. Украинский дзюдоист встретился с бразильцем Артуром Кавальканте в весовой категории до 90 килограммов.

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35-летний украинец иппоном победил соперника и стал третьим в Японии.

Иппон – это самый высокий балл, который может получить боец ​​на соревнованиях по японскому боевому искусству

Назаренко принес в копилку Украины юбилейную десятую "бронзу".

Теперь в нашей копилке 37 медалей (10 золотых, 17 серебряных и 10 бронзовых).

Медали дзюдоистов в Токио

До этого 34-летняя украинская дзюдоистка Ирина Гусева стала серебряным призером Игр в Токио. Гусева проиграла в финале весовой категории до 63 килограммов.

Украинки Наталья Николайчик и Юлия Иваницкая завоевали две "бронзы" по дзюдо.

В категории до 73 килограммов Руфат Магомедов принес Украине бронзовую медаль. В схватке за "бронзу" украинец одержал победу над представителем Паралимпийского комитета России Василием Кутуевым.