Вторая награда Сербина

Михаил Сербин и Виктор Смирнов соревновались за награды на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM11. Победу в заплыве одержал нидерландец Рогир Дорсман, который установил новый мировой рекорд.

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Украинцы на протяжении всего заплыва держались среди лидеров, отпустив вперед только представителя Нидерландов. Сербин добавил на финише и стал вторым. Это его вторая награда в Токио.

Сербин в Японии уже стал паралимпийским чемпионом в заплыве на 100 на спине в классе S11. Тройку призеров замкнул японец Утю Томита.

Смирнов закончил эту дистанцию на 4-й позиции. Виктор уже имеет в своем активе серебряную медаль в заплыве на 100 метров на спине.

Личный рекорд Цветова

Игорь Цветов завоевал "серебро" в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Украинец на финише уступил только представителю Паралимпийского комитета России Дмитрию Сафронову.

Третьим стал тоже легкоатлет ПКР Артем Калашян. Цветов завершил забег с лучшим личным результатом – 11.47.

В общем медальном зачете Украина осталась пятой – 50 медалей (12 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых).