"Кто-то видит уважение к Украине"

Игорь Цветов стал автором юбилейной для Украины 50-й награды на Паралимпиаде в Токио. Легкоатлет завоевал "серебро" в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Украинец на финише уступил только представителю Паралимпийского комитета России Дмитрию Сафронову.

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Третьим стал тоже легкоатлет ПКР Артем Калашян. Цветов завершил забег с лучшим личным результатом – 11.47. После церемонии награждения легкоатлет стал национальным героем.

Спортсмен коротко прокомментировал свой поступок, который вызвал море комплиментов в его сторону.

Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце,

– написал Игорь Цветов.

Что произошло на церемонии награждения

Спортсмены должны были сделать традиционное фото призеров на первой строчке пьедестала. Представители ПКР предложили 27-летнему Цветову сделать совместное фото. Однако украинский бегун категорически отказался.

Россияне сделали совместное фото вместе на самой высокой ступеньке подиума, а Игорь остался стоять на своем втором месте.



Цветов отказался от фото с россиянами / Фото suspilne.media