У Украины уже 60 медалей

Трусов и Богодайко удачно выступили в заплыве на 50 метров вольным стилем. Украинские представители получили награды в классе S7.

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Для Трусова это уже 5 медаль на Играх в Токио. Украинец удачно стартовал в спринте на 50 метров и, захватив лидерство, не упустил преимущество.

Андрей принес Украине уже 13 золотую медаль на Паралимпиаде. Отметим, что Трусову принадлежит мировой рекорд в этом заплыве. Он установил его в 2019 году.

Евгений Богодайко был близок к "серебру", однако финишировал на третьем месте и получил "бронзу". Это уже 17 бронзовая награда для Украины в Токио.

Результаты плавания (свободный стиль, 50 метров)

1. Андрей Трусов (Украина) – 27.43

2. Карлос Серрано Сарате (Колумбия) – 27.84

3. Евгений Богодайко (Украина) – 27.99

Во вторник, 31 августа, Украина завоевала 6 медалей в Токио. Украинцы получили 1 "золото", 3 "серебра" и 2 "бронзы". Всего у Украины уже 60 медалей на Паралимпиаде.