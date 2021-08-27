Переписали историю украинского фехтования

Женскую сборную Украины по фехтованию ждал сложный финал против представительниц Китая. За девять встреч украинки лишь однажды праздновали победу над соперницами в финале. Победу в последней схватке одержала Евгения Бреус. Еще один поединок с участием все той же Бреус завершился нулевой ничьей.

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Отметим, что украинки подошли к финалу в статусе фавориток. В Токио украинки не знали вкуса поражений. Интересно, что встреча против китайских фехтовальщиц была не первой для наших девушек на Паралимпиаде-2020. В предыдущем раунде украинки уже соревновались с этими соперницами и одержали минимальную победу – 45:44.

На своем пути они снесли соперниц из США и Гонконга. Однако второй раз подряд победить китаянок нашим фехтовальщицам не удалось – 17:40.

Переписали историю! Сборная Украины в составе Евгении Бреус, Натальи Мандрик и Елены Федоты получила серебряные награды в Токио. Для Украины эта медаль стала исторической. Ни мужчины, ни женщины до Паралимпиады-2020 не получали наград в командном первенстве.