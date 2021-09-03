Золотой заплыв Крипака

Максим Крипак уже с первых метров дистанции в классе SM10 захватил лидерство. Борьбу ему навязал итальянец Стефано Раймонди. Однако украинский пловец после экватора оторвался от соперника и финишировал первым.

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Украинец одержал победу с паралимпийским рекордом. Крипак превзошел показатель другого украинца Дениса Дуброва. Раймонди стал вторым. Тройку призеров замкнул Бас Таккен из Нидерландов.

Результаты заплыва

1. Максим Крипак (Украина) – 2:05.68 (паралимпийский рекорд)

2. Стефано Раймонди (Италия) – 2.07.68

3. Бас Таккен (Нидерланды) – 2:11.39

Это пятое "золото" Крипака в Токио и 7 медаль Паралимпиады-2020. Теперь в казне украинца 10 золотых наград Паралимпийских игр в карьере и 15 медалей различных сортов.

Эта победа стала второй для Украины 3 сентября. Наша сборная занимает 5 место в общем медальном зачете, в нашем активе уже 22 золота, 43 серебра и 25 бронзы.