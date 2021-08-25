Первое "серебро" Украины

31-летний пловец из Никополя Антон Коль пополнил копилку Украины на японской земле. Украинец уступил лишь представителю Израиля Ияду Шалаби.

Стоящее Украинская фехтовальщица Бреус стала третьей на Паралимпиаде в Токио

Тройку призеров замкнул итальянец Франческо Баттелла.

Класс S1 – охватывает спортсменов с очень серьезными проблемами координации в четырех конечностях или с отсутствием использования ног, туловища, рук и минимальным использованием только плеч. Пловцы этого класса имеют различные виды инвалидности, включая церебральный паралич