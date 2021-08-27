Второе "золото" Украины

Пауэрлифтерша Марьяна Шевчук завоевала "золото", выступая в весе до 55 килограммов.

Кстати Иваницкая и Дементьев принесли Украине еще две "бронзы" Паралимпиады

Шевчук с комфортным запасом стала лидером в финальном выступлении. В первой попытке украинка взяла 125 килограммов. Ее ближайшие преследовательницы из Китая и Турции смогли поднять только 118 и 117 килограммов соответственно.

Интригу в соревнования внесла сама Шевчук: Марьяна не справилась со второй попыткой (128 килограммов). Поэтому китайская и турецкая пауэрлифтерши подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, взяв вес 124 килограмма.

К счастью, первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского "золота".

Результаты пауэрлифтинга (женщины до 54 кг)

Марьяна Шевчук (Украина) – 125 кг

Сяо Цицзюань (Китай) – 124 кг

Бесра Думан (Турция) – 124 кг

Для Украины это 4 женское "золото" в пауэрлифтинге на Паралимпиадах. До этого 3 золотые медали выигрывала Лидия Соловьева.