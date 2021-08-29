Новая Паралимпиада – новое "золото"
Оксане Зубковской не было равных по прыжкам в длину. Опытная 40-летняя спортсменка завоевала золотую награду с результатом 5,54 метра.
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Это "золото" стало для Украины девятым на Паралимпиаде в Токио. Украинской прыгунье удалось оставить за спиной испанку Сару Мартинес и Линду Хамри из Алжира, которые заняли второе и третье места соответственно.
Зубковская перепрыгала ближайшую конкурентку на 16 сантиметров. Оксане не удалось дотянуться до мирового рекорда, который она установила в 2012 году в Лондоне – 6,60.
- Для Зубковской эта золотая медаль стала уже четвертой в карьере. До этого она на каждой из Паралимпиад брала по одной награде (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016).
- Украина продолжает удерживать место в топ-5 лучших стран мира в общем медальном зачете.