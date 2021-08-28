Сербин – чемпион Паралимпиады

17-летний украинский пловец Михаил Сербин выиграл "золото" Паралимпиады в заплыве на 100 метров на спине. Сербин выиграл в классе S11.

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Михаил начал лидировать после того, как спортсмены преодолели 50 метров. В конце дистанции юный пловец не оставил шансов соперникам и победил.

Сербин принес Украине уже 6 золотую медаль на Паралимпиаде.

"Серебро" Смирнова

В этом же заплыве выступили еще два представителя Украины. Виктор Смирнов сумел продемонстрировать второе время и принес Украине уже 16 "серебро" Паралимпиаде.

Своему земляку Смирнов проиграл меньше, чем секунду.

Третий украинец Александр Артюхов долгое время претендовал на медаль, но не выдержал на последних метрах дистанции – 7 ступень.