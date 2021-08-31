Неудержимая Мерешко
29-летняя Елизавета Мерешко стала призером в необычном для себя классе S7. Украинская пловчиха взяла "бронзу", разделив третью строчку вместе с китаянкой Цзян Юйянь.
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Мерешко побила свой же мировой рекорд, который она установила в Рио-2016 (1:11.40). Теперь новое лучшее время составляет 1:11.07.
После финиша украинка не сдерживала эмоций радости. Даже в такой невероятной конкуренции Елизавете удалось показать один из самых высоких результатов.
Паралимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров вольным стилем стала итальянка Джулия Терци, которая уже с первых метров возглавила заплыв. Второе место заняла американка Маккензи Коэн.
- Это четвертая медаль Мерешко в Токио. Теперь в ее активе два "золота" и по одному серебру и бронзе. Это ее 9-я награда в карьере.