Серебряное выступление Украины
Украинский дуэт Виктора Дидуха и Максима Николенко боролся за "золото" Паралимпиады среди мужчин в классе 8. Украинцы подошли к соревнованиям в статусе паралимпийских чемпионов, поэтому гарантированно получили путевку в полуфинал и фактически уже получили "бронзу".
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В 1/2 финала наши теннисисты переиграли представителей Франции Томаса Буве и Клемента Бертье со счетом 2:0 по матчам.
В финале Дидух и Николенко попали на китайский дуэт Чжао Шуай и Пэн Вэйнаня. Украинцы получили серебряную медаль, уступив соперникам со счетом 2:0.
Оба же украинца еще до этого противостояния уже получили свои награды в Токио. Дидух обидно уступил в финале Чжао Шуай и стал вторым. Николенко проиграл в полуфинальной встрече и автоматически стал бронзовым призером Паралимпиады в одиночном разряде.
- Теперь в копилке Украины 81 медаль Паралимпиады (20 золотых, 37 серебряных и 24 бронзовых). Наша сборная идет в пятерке лучших в общем медальном зачете.
- Награда Дидуха и Николенко стала шестой для нашей страны в настольном теннисе.