"Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами"

Как сообщает российский пропагандист Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с представителями ПКР и решили поэтому покинуть мероприятие.

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Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась возле сборной Украины. Конечно, наши поздравили украинскую делегацию. А вот дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам уйти! Якобы всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти? Что вы делаете, безумцы! Мне жаль спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?

– сказал журналист.

Реакция на слова Губерниева

Позже в самой России слова комментатора-пропагандиста опровергли. Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ничего подобного не было.

"Сказочник кто-то, на ровном месте придумывают", – цитирует спортивного функционера из РФ "Р-Спорт".

Также на слова Губерниева начали реагировать в Госдуме. Российский депутат-пропагандист Виталий Милонов заявил, что украинских спортсменов нужно пригласить в РФ, чтобы они посмотрели, как тренируются российские коллеги. По словам Милонова, украинские паралимпийцы "накачанные определенной пропагандой".