Пловцы продолжают покорять Токио

24-летняя пловчиха Яна Бережная поднимется на пьедестал Паралимпиады. Украинка с третьим временем преодолела дистанцию ​​100 метров брассом в классе SB11.

Вот это да Украинец Крепостной выиграл третье "золото" Паралимпиады в Токио

Бережная в жаркой борьбе выгрызла "бронзу" в нидерландки Лисетт Бруинсма. Это первая награда Яны в Токио.

Победу одержала представительница Кипра Каролина Пелендриту, которая побила мировой рекорд. Ее радости не было предела. Сразу за ее спиной расположилась китаянка Ма Цзя.

Результаты заплыва

1. Каролина Пелендриту (Кипр) – 1:19.78

2. Ма Цзя (Китай) – 1:19.82

3. Яна Бережная (Украина) – 1:27.02

Украина теперь имеет в своем активе 72 награды. Нидерланды, которые идут пятыми, оторвались от нашей страны уже на две золотые медали.