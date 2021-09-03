Четвертое "серебро" Украина подряд

Егор Дементьев выступал в классе С4-5. 34-летний спортсмен завоевал свое второе "серебро" в Токио. Украинец был очень близок к победе и полного комплекта наград на Паралимпиаде-2020.

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Победу в заезде одержал француз Кевин ле Канфф. Вторым со временем 2:15.11 стал Егор Дементьев. Тройку паралимпийских призеров замкнул представитель Нидерландов Даниэль Абрахам.

Результаты гонки

1. Кевин ле Канфф (Франция) – 2:14:49

2. Егор Дементьев (Украина) – 2: 15.11

3. Даниэль Абрахам (Нидерланды) – 2:15.20

Для Дементьева эта медаль стала третьей в Токио. До этого Егор стал третьим в гонке преследования. Также поднимался на второе место пьедестала в разрешении шоссейной гонке.