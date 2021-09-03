Четвертое "серебро" Украина подряд
Егор Дементьев выступал в классе С4-5. 34-летний спортсмен завоевал свое второе "серебро" в Токио. Украинец был очень близок к победе и полного комплекта наград на Паралимпиаде-2020.
Читайте также Два "серебра" в руках украинцев: Жабняк и Данилина стали вторыми на Паралимпиаде в Токио
Победу в заезде одержал француз Кевин ле Канфф. Вторым со временем 2:15.11 стал Егор Дементьев. Тройку паралимпийских призеров замкнул представитель Нидерландов Даниэль Абрахам.
Результаты гонки
1. Кевин ле Канфф (Франция) – 2:14:49
2. Егор Дементьев (Украина) – 2: 15.11
3. Даниэль Абрахам (Нидерланды) – 2:15.20
Для Дементьева эта медаль стала третьей в Токио. До этого Егор стал третьим в гонке преследования. Также поднимался на второе место пьедестала в разрешении шоссейной гонке.
- Теперь в копилке Украины 89 наград (21 золота, 43 серебряных и 25 бронзовых). Наша страна замыкает пятерку лучших команд общего медального зачета Паралимипады 2020.