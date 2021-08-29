Украинцы продолжают разрывать Токио
Роман Полянский в свои 34 года не оставил шансов соперникам на победу. Украинец финишировал первым в академической гребле на дистанции 2 тысячи метров в классе PR1.
Вот так Рекордсменка Зубковская взяла "золото" Паралимпиады по прыжкам в длину
Паралимпийский чемпион преодолел дистанцию со временем 9:48.78. Второе место занял австралиец Эрик Горри, который отстал от нашего земляка на 12.04 секунды. Тройку призеров замкнул бразилец Рене Кампос Перейра (+14.76).
Роман завоевал юбилейную десятую золотую награду для Украины в Токио.
- Полянский получил свое второе "золото" в карьере. В 2016 году украинец был лучшим в Рио на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.