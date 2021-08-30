Две медали по стрельбе едут в Украину

Первой вступила в борьбу Ирина Щетник. 21-летняя украинка завоевала бронзовую медаль в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в классе SH1.

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Наша спортсменка уступила лишь Аване Лекхари из Индии, которая стала паралимпийской чемпионкой, и китаянке Чжан Цуйпин, занявшей второе место.

Это первая медаль Украины в стрельбе на Паралимпиаде-2020. Сразу после этого наши стрелки принесли и вторую награду. Ее завоевал 33-летний Андрей Дорошенко.

Опытный спортсмен стал вторым в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки стоя. Паралимпийским чемпионом стал стрелок из Китая Дун Чао. А сразу за спиной Дорошенко расположился на пьедестале Пак Джинхо из Южной Кореи.