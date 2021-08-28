17 серебро Украины

Львовская спортсменка уверенно выступила в группе, где одержала 5 побед. Тяжелее всего было против четырехкратной чемпионки Паралимпиад Ронг Цзин из Китая. Наталья все же выиграла.

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В четвертьфинале украинка уверенно победила итальянку Ионелу Андрею Могос (15:5). За выход в финал Морквич в непростой борьбе одолела Еву Андреа Хаймаши из Венгрии (15:13).

В финале Паралимпиады Наталья сошлась с мощной китаянкой Гу Хаянь.

Хаянь мощно начала схватку, сделав рывок 6:2. Украина попыталась сократить счет – 7:4, однако Гу сразу ответила двумя точными уколами.

В дальнейшем китаянка только наращивала свое преимущество и одержала победу – 15:8.

Морквич принесла Украине уже 34 медаль на Паралимпиаде. Награда Натальи стала 17 серебряной для Украины!