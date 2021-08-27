Вторая "бронза" наших дзюдоисток

Наталья Николайчик дошла до бронзового финала в Токио. Опытная 34-летняя дзюдоистка встретилась с немкой Рамоной Бруссиг.

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Украинка была сильнее и вырвала медаль у соперницы в весовой категории до 52 килограммов среди спортсменов с нарушением зрения.

Отметим, что для Николайчик эта награда стала уже второй в карьере. На Паралимпиаде-2012 в Лондоне наша землячка завоевала "бронзу".