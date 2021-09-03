Вторая подряд медаль в гребле

Опытный 33-летний Николай Синюк принес Украине вторую подряд награду в спринте по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмен стал вторым в классе KL2.

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Синюк уступил победителю лишь 1.077 секунды. Паралимпийским чемпионом стал австралиец Кертис Макграт. "Бронзу" завоевал итальянец Федерико Манкарелла.

Результаты тройку призеров

1. Кертис Макграт (Австралия) – 41.426

2. Николай Синюк (Украина) – 42.503

3. Федерико Манкарелла (Италия) – 42.574

Для Синюка это не только первая медаль в Токио, но и в карьере. Украина остается в пятерке лучших сборных мира в общем медальном зачете.