Два "серебра" в заплывах на 100 метров

32-летний украинский пловец Сергей Клипперт боролся за медали на дистанции 100 метров на спине в классе S12. Опытный спортсмен завоевал "серебро", которое стало для него уже третьим в его карьере.

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Клипперт завоевал уже свою 12-ю паралимпийскую награду. Украинец уступил азербайджанцу Роману Салею. Третью позицию занял британец Стивен Клегг.

"Серебро" также принесла Екатерина Денисенко. Украинка в свои 27 лет финишировала второй в заплыве на 100 метров на спине в классе S8.

Нашу паралимпийскую призерку опередила лишь австралийка Тупоу Нейуфи. Тройку лидеров замкнула Джессика Лонг из США.