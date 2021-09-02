Второе "серебро" Ботурчук

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук финишировала второй в беге на 100 метров. Наша спортсменка выступила в классе T12.

К слову Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020

На старт стометровки вышли только 4 спортсменки. Уверенную победу одержала кубинка Омара Дуранд. Зато Оксана финишировала второй.

Результаты забега

1. Омара Дуранд (Куба) – 11.49 секунды

2. Оксана Ботурчук (Украина) – 12.03 секунды

3. Лян Яньфэнь )Китай) – 12.51 секунды

Для Ботурчук это уже вторая медаль Паралимпиады в Токио. 31 августа украинка завоевала "серебро" в беге на 400 метров в классе Т12.

"Бронза" Остапченко

Денис Остапченко принес Украине уже 39 медаль в плавании. Наш спортсмен занял третье место в заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров. Остапченко выступил в классе S3.

Результаты заплыва

1. Диего Лопес (Мексика) – 44.66 секунды

2. Цзоу Лянькан (Китай) – 45.25 секунды

3. Денис Остапченко (Украина) – 45.95 секунды

Для Остапченко это уже вторая медаль в Токио. Украинец 29 августа завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине в классе S3.