Мерешко снова среди лучших
Опытная 29-летняя пловчиха боролась за награды на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6. Уже с первых метров дистанции Елизавета Мерешко была среди лидеров.
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Еще до экватора заплыва Мерешко и китаянка Цзян Юйянь захватили лидерство, солидно оторвавшись от соперниц. За 100 метров до финиша представительница Китая обошла Елизавету. Юйянь – паралимпийская чемпионка в Токио. Китаянка установила новый мировой рекорд.
Елизавета Мерешко финишировала второй. Отметим, что украинке тоже удалось преодолеть дистанцию побив мировой рекорд, который был установлен в 2021 году. Однако быстрее была китаянка, которая обновила лучший результат. Тройку призерок замкнула швейцарка Нора Майстер.
Результаты призеров
1. Цзян Юйянь (Китай) – 5:04.57
2. Елизавета Мерешко (Украина) – 5:12.61
3. Нора Майстер (Швейцария) – 5:19.67
До этого украинка получила уже четыре награды в Токио.
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- 200 метров комплексным плаванием
- 100 метров вольным стилем